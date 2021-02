Questo Napoli mette tristezza. Di più non riusciamo a dire (Di domenica 21 febbraio 2021) Non ce la faccio a fare un titolo cattivo. Non ce la faccio a prendere a randellate questa parvenza di squadra. Qualsiasi idea partorita, è stata messa da parte di fronte a una prestazione che oscilla tra lo scioccante e l’imbarazzante. Che cosa dobbiamo fare? metterci a gridare che avevamo ragione? Non ce la facciamo, perché parliamo di un amore. Di un amore che è irriconoscibile. La cura Gattuso, il metodo Gattuso, non esiste. È stata paccottiglia dei giornalisti. Qui siamo cattivi, o meglio realisti: si sono specchiati nella mediocrità dell’allenatore. Siamo all’ottava sconfitta in campionato, la terza nelle ultime cinque partite di Serie A. Che cosa dobbiamo dire? Nel primo tempo la squadra di Gattuso è parsa non reggersi in piedi, ha perduto tutti i contrasti, i calciatori del Napoli sono stati sistematicamente anticipati. Sembra ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 21 febbraio 2021) Non ce la faccio a fare un titolo cattivo. Non ce la faccio a prendere a randellate questa parvenza di squadra. Qualsiasi idea partorita, è stata messa da parte di fronte a una prestazione che oscilla tra lo scioccante e l’imbarazzante. Che cosa dobbiamo fare?rci a gridare che avevamo ragione? Non ce la facciamo, perché parliamo di un amore. Di un amore che è irriconoscibile. La cura Gattuso, il metodo Gattuso, non esiste. È stata paccottiglia dei giornalisti. Qui siamo cattivi, o meglio realisti: si sono specchiati nella mediocrità dell’allenatore. Siamo all’ottava sconfitta in campionato, la terza nelle ultime cinque partite di Serie A. Che cosa dobbiamo? Nel primo tempo la squadra di Gattuso è parsa non reggersi in piedi, ha perduto tutti i contrasti, i calciatori delsono stati sistematicamente anticipati. Sembra ...

