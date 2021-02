Ora anche Travaglio si accorge delle bufale sui ritardi nei vaccini (Di domenica 21 febbraio 2021) Francesca Galici Le azioni legali minacciate contro Pfizer e AstraZeneca? Solo fumo negli occhi di cui adesso si è accorto anche Marco Travaglio anche Marco Travaglio si è accorto che, forse, Giuseppe Conte, Domenico Arcuri e tanti altri da quelle parti non hanno detto proprio tutta la verità. Verrebbe da dire "meglio tardi che mai", anche se per tanti mesi Il Fatto Quotidiano ha fatto da cassa di risonanza a tantissimi proclami propagandistici. Parole al vento che avevano il solo scopo di alimentare il gradimento nel presidente del Consiglio. L'ultima magagna di cui il direttore del quotidiano filogrillino si è reso conto, che in realtà era già stata smascherata da altre testate, riguarda i vaccini e i ritardi nella consegna degli stessi. Non serve ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 21 febbraio 2021) Francesca Galici Le azioni legali minacciate contro Pfizer e AstraZeneca? Solo fumo negli occhi di cui adesso si è accortoMarcoMarcosi è accorto che, forse, Giuseppe Conte, Domenico Arcuri e tanti altri da quelle parti non hanno detto proprio tutta la verità. Verrebbe da dire "meglio tardi che mai",se per tanti mesi Il Fatto Quotidiano ha fatto da cassa di risonanza a tantissimi proclami propagandistici. Parole al vento che avevano il solo scopo di alimentare il gradimento nel presidente del Consiglio. L'ultima magagna di cui il direttore del quotidiano filogrillino si è reso conto, che in realtà era già stata smascherata da altre testate, riguarda ie inella consegna degli stessi. Non serve ...

MetaErmal : Undici canzoni, undici fotografie diverse. Non vedo l’ora che queste tracce suonino nelle vostre case, nelle vostre… - SkySport : ULTIM'ORA Morto Mauro Bellugi, Inter con lutto al braccio Contro il Milan verrà osservato anche 1' di silenzio… - TNannicini : Anche Bettini, in un’analisi in parte condivisibile sul Foglio, sbarca su #Marte e chiede una discussione vera nel… - xphobicyou : Io ora: (e forse anche @scarasbratti) - GervasioHya : @guidobianchi11 @HuffPostItalia Abbiamo l'esempio di Israele, anche se hanno meno abitanti sono stati in lockdown e… -