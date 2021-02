Non sanno più cosa inventare per raggirare gli elettori. E’ nata l’opposizione patriottica cioè il no con la vasellina (Di domenica 21 febbraio 2021) Esilarante la gag del comico siciliano Alessandro Gandolfo che crede uno scherzo di carnevale l’atteso governo Draghi. Gli chiede quando sarebbe arrivata la vera lista dei ministri. In effetti il giuramento di sabato grasso, la conferma di Di Maio agli Esteri e il ritorno delle cariatidi di Forza Italia inducevano a sospettare che non fosse una cosa seria. Data la grande maggioranza di adesioni ci si aspettava di più. Conte non aveva fatto peggio, considerando la poca esperienza, il dovere utilizzare politici rissosi e petulanti, un anno di governo con pandemia. Forse era stato addirittura più bravo. Che cosa ne sarà adesso delle fake news che per noi sono vitali e degli insulti che sono il nostro modo di esprimerci? C’è chi lo chiama Professore, perché ormai tutti pendono dalle sue labbra. È pure la risorsa insperata per un paese che temevamo alla ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) Esilarante la gag del comico siciliano Alessandro Gandolfo che crede uno scherzo di carnevale l’atteso governo Draghi. Gli chiede quando sarebbe arrivata la vera lista dei ministri. In effetti il giuramento di sabato grasso, la conferma di Di Maio agli Esteri e il ritorno delle cariatidi di Forza Italia inducevano a sospettare che non fosse unaseria. Data la grande maggioranza di adesioni ci si aspettava di più. Conte non aveva fatto peggio, considerando la poca esperienza, il dovere utilizzare politici rissosi e petulanti, un anno di governo con pandemia. Forse era stato addirittura più bravo. Chene sarà adesso delle fake news che per noi sono vitali e degli insulti che sono il nostro modo di esprimerci? C’è chi lo chiama Professore, perché ormai tutti pendono dalle sue labbra. È pure la risorsa insperata per un paese che temevamo alla ...

