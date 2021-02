"Nessuna solidarietà alla Meloni". La Lucarelli rincara la dose: altra colata di insulti dopo le offese del professore (Di domenica 21 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli, quando si parla di Giorgia Meloni, non si smentisce. E sugli insulti rivolti alla leader di Fratelli d'Italia dal professore dell'università di Siena, se ne esce così: "Non esprimerò alcuna solidarietà a Giorgia Meloni E non la esprimerò nonostante- come ovvio- mi faccia orrore il linguaggio del professore Giovanni Gozzini", perché "l'insulto è odio, ma il linguaggio più subdolamente aggressivo è quello utilizzato per far leva sulle emozioni, sulle paure, sull'ignoranza e sull'identificazione del nemico in chi è fragile e diverso" ed è "quello utilizzato costantemente da Giorgia Meloni per la sua propaganda politica, quello masticato e vomitato da buona parte del suo elettorato sui social e fuori dai social". ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Selvaggia, quando si parla di Giorgia, non si smentisce. E suglirivoltileader di Fratelli d'Italia daldell'università di Siena, se ne esce così: "Non esprimerò alcunaa GiorgiaE non la esprimerò nonostante- come ovvio- mi faccia orrore il linguaggio delGiovanni Gozzini", perché "l'insulto è odio, ma il linguaggio più subdolamente aggressivo è quello utilizzato per far leva sulle emozioni, sulle paure, sull'ignoranza e sull'identificazione del nemico in chi è fragile e diverso" ed è "quello utilizzato costantemente da Giorgiaper la sua propaganda politica, quello masticato e vomitato da buona parte del suo elettorato sui social e fuori dai social". ...

ilriformista : -Ci sono tante persone morte per delle cause bellissime... Per la libertà, per la giustizia, per la solidarietà...… - LSaccares : @GiorgiaMeloni Io non le esprimo nessuna solidarietà... visto che lei è la prima ad offendere ed insultare tutte e tutti.. - AlTocqueville : RT @Libero_official: 'Nessuna solidarietà alla #Meloni'. La #Lucarelli controcorrente dopo le offese del professore di #Siena https://t.co… - BObliterato : RT @soniabetz1: Quante offese volgari hanno rivolto a @AzzolinaLucia riguardo le sue labbra rosse ? Eppure era un Ministro e #Mattarella z… - LuisaPistini : Selvaggia Lucarelli contro Giorgia Meloni: 'Insultata? Non esprimo alcuna solidarietà per lei' #Lucarelli che per… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessuna solidarietà '2020 la primavera di Parma': il racconto di Giovanni Capece ... tipici di un certo modo di agire e pensare nel volontariato, senza nessuna particolare cattiveria ... ma soprattutto la condivisione profonda e sincera di intenti legati al tema della solidarietà umana,...

Insulti alla Meloni, Gozzini nella bufera: il ministro chiama Frati per i provvedimenti, l'Ateneo decide domani Anche la persona con cui non condividi nessuna idea, anche la persona che più di altre vuoi battere politicamente. Solidarietà a Giorgia Meloni per quelle inaccettabili e indicibili parole a lei ...

Scadenze fiscali, i primi appuntamenti del 2021: si parte il 10 gennaio Corriere della Sera ... tipici di un certo modo di agire e pensare nel volontariato, senzaparticolare cattiveria ... ma soprattutto la condivisione profonda e sincera di intenti legati al tema dellaumana,...Anche la persona con cui non condividiidea, anche la persona che più di altre vuoi battere politicamente.a Giorgia Meloni per quelle inaccettabili e indicibili parole a lei ...