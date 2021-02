Napoli, cade e perdi i sensi: Osimhen via in barella poi corsa in ospedale (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Momenti di ansia nel finale di Atalanta-Napoli. Osimhen è caduto a terra ed è stato portato fuori dal campo in barella e trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Il nigeriano, in ospedale per accertamenti, avrebbe comunque ripreso conoscenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBergamo – Momenti di ansia nel finale di Atalanta-è caduto a terra ed è stato portato fuori dal campo ine trasportato inper gli accertamenti del caso. Il nigeriano, inper accertamenti, avrebbe comunque ripreso conoscenza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

