Luna Rossa in Finale di Prada Cup. Chi compone l’equipaggio? La formazione italiana: gli 11 erodi di Auckland (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa ha vinto la Prada Cup e sfiderà Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo che verrà messo in palio a partire dal 6 marzo. L’imbarcazione italiana se la dovrà vedere contro i kiwi, Campioni in carica, nella baia di Auckland (Nuova Zelanda). Luna Rossa è Challenger of Record e andrà a caccia del colpaccio. Sulla barca sono presenti 11 atleti. Da chi è composto l’equipaggio? Sul lato destro della barca figurano cinque uomini, sul lato sinistro ne sono presenti sei. I timonieri sono due, i quali hanno anche il ruolo di controllore di volo: da una parte l‘australiano James Spithill (vincitore di due Coppe America con BWM Oracle), dall’altra Francesco Bruni. Pietro Sibello è invece il trimmer ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)ha vinto laCup e sfiderà Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo che verrà messo in palio a partire dal 6 marzo. L’imbarcazionese la dovrà vedere contro i kiwi, Campioni in carica, nella baia di(Nuova Zelanda).è Challenger of Record e andrà a caccia del colpaccio. Sulla barca sono presenti 11 atleti. Da chi è composto? Sul lato destro della barca figurano cinque uomini, sul lato sinistro ne sono presenti sei. I timonieri sono due, i quali hanno anche il ruolo di controllore di volo: da una parte l‘australiano James Spithill (vincitore di due Coppe America con BWM Oracle), dall’altra Francesco Bruni. Pietro Sibello è invece il trimmer ...

Agenzia_Ansa : Trionfo di @lunarossa che conquista le due regate della notte contro i britannici di @INEOSTEAMUK e vince la… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - bepino19 : RT @guidomarchello: Vogliamo congratularci e rallegrarci per Luna Rossa che vince il challenge degli sfidanti o è troppo radicl chic? - Lilly_Gozzoli : RT @Tg3web: Luna Rossa vola in finale di Coppa America. Sono passati 21 anni dall'ultima volta di un equipaggio italiano: nel 2000, sempre… -