Emergenza covid, Draghi convoca riunione con le Regioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono ore decisive per il nuovo decreto legge covid che sarà adottato domani (lunedì 22 febbraio) dal consiglio dei ministri. Il premier Mario Draghi ha infatti convocato d'urgenza i governatori delle Regioni in videoconferenza per questa sera (domenica) alle ore 19. Il governo sarà rappresentato dalla ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini e dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Dunque Draghi nei fatti dà seguito al suo discorso programmatico in cui aveva sottolineato la necessità di un confronto istituzionale con i territori. E non è causale che il cdm si tenga subito alle 9.30 del mattino. Si vuole evitare l'incertezza di provvedimenti che calano a poche ore dall'entrata in vigore. Sul tavolo ci sono due temi fondamentali: da un lato la proroga (che sembra ormai scontata) ...

