Di Battista grida al ‘complotto’ | “Fuori a causa loro”

Leggi su kronic

(Di domenica 21 febbraio 2021) La crisi all’interno del Movimento 5 Stelle è sempre più accentuata ed ora ad esprimersi è Di, da sempre contro il nuovo esecutivo. GettyImages-grillo e diIl Movimento 5 Stelle, entrato in Parlamento con una squadra di ben 338 parlamentari molto agguerriti, continua a perdere componenti. Oltre a quelli persi per strada negli ultimi tre anni, bisogna aggiungere tutti i senatori che hanno votato no per la fiducia al governo Draghi. Le dure parole di Vito Crimi e la risposta di DiGettyImages-vito crimiInfatti, questi ultimi, hanno violato quanto deciso dalla base degli iscritti su Rousseau, e pertanto sono stati cacciati dal Movimento, come affermato dal capo politico Vito Crimi. Inoltre, negli ultimi giorni si stanno valutando anche le motivazioni degli assenti. Infine, si è aperta la ...