Cristiana Ciacci | la figlia d’arte di Little Tony

(Di domenica 21 febbraio 2021)è ladi, artista che sarà ricordato oggi pomeriggio a partire dalle 17:00 nella trasmissione Domenica Live su Canale 5. Laè nata nel 1974 dalla voce di “Cuore Matto” e la sua prima moglie, Giuliana Brugnoli. I rapporti tra i genitori che si erano sposati due anni prima, non erano dei migliori, contornati da continui tradimenti che portavano la piccola ad essere affidata a bambinaie e baby sitter. Queste mancanze di affetto potrebbero essere state le responsabili dell’anoressia sofferta dache ha ammesso durante l’intervista a “Storie italiane” “Mio padre è sempre stato poco presente, lui non ha mai voluto accettare questa malattia, l’ha sempre combattuta, come se fosse una mia scelta ammalarmi di anoressia. Ho ...

Little Tony, il ricordo della figlia, dalla Daniele ha ricordato il padre ed ha svelato che sulle note di "Cuore matto", uno dei brani tra i più famosi del padre, lei non nasconde la sua commozione. ' Emozione, ...... 9 febbraio, Little Tony, che Eleonora Daniele ha voluto ricordare nell'ultimo segmento della puntata di Storie Italiane di oggi ospitando sua figlia,Cristiana Ciacci è la figlia di Little Tony, artista che sarà oggi ricordato a Domenica Live su Canale 5 a partire dalle 17:00 ...“Little Tony oggi avrebbe compiuto 80 anni. Il re del rock’n’roll all’italiana il cui vero nome era Antonio Ciacci, il “ragazzo col ciuffo” per citare una sua canzone, è stato ricordato questa mattina ...