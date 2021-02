Covid: Piemonte, 802 nuovi casi e 8 decessi, salgono i ricoveri +19 (Di domenica 21 febbraio 2021) Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 802 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 64 dopo test antigenico), pari al 6.7% degli 11.988 tamponi eseguiti, di cui 5.624 antigenici. Degli 802 nuovi casi, gli asintomatici sono 262 (32,7%). I casi sono 106 di screening, 446 contatti di caso, 250 con indagine in corso, 24 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 80 in ambito scolastico e 698 tra la popolazione generale. Il totale dei casi positivi diventa quindi 242.977, di cui 21.468 Alessandria, 12.539 Asti, 8.322 Biella, 32.876 Cuneo, 18.909 Novara, 127.903 Torino, 8.937 Vercelli, 8.914 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.201 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Torino, 21 feb. - (Adnkronos) - L'Unità di Crisi della Regioneha comunicato 802di persone risultate positive al-19 (di cui 64 dopo test antigenico), pari al 6.7% degli 11.988 tamponi eseguiti, di cui 5.624 antigenici. Degli 802, gli asintomatici sono 262 (32,7%). Isono 106 di screening, 446 contatti di caso, 250 con indagine in corso, 24 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 80 in ambito scolastico e 698 tra la popolazione generale. Il totale deipositivi diventa quindi 242.977, di cui 21.468 Alessandria, 12.539 Asti, 8.322 Biella, 32.876 Cuneo, 18.909 Novara, 127.903 Torino, 8.937 Vercelli, 8.914 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.201 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie ...

SkyTG24 : Covid Piemonte, apre per protesta stazione sciistica in Ossola - Adnkronos : #Covid #Piemonte, oggi 802 contagi: i dati del 21 febbraio - fisco24_info : Covid Piemonte, oggi 802 contagi: i dati del 21 febbraio: Il bollettino della regione: In aumento i ricoveri e le t… - COVIDbot_ITA : RT @PiemonteInforma: #Covid #Piemonte La @regionepiemonte comunica 802 positivi, 6.7% di 11.988 tamponi. Il totale è ora 242.977: 21.468 #A… - COVIDbot_ITA : RT @PiemonteInforma: #Covid #Piemonte I ricoverati in #terapiaintensiva sono 138 (+8 su ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 1… -