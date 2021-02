Covid | da Anci 4 richieste a governo | ristoranti aperti la sera e coinvolgimento su vaccini’**

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 21 febbraio 2021) Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Quattro leavanzate dal presidente dell’, Antonio Decaro, a nome dei sindaci, durante il vertice trae autonomie, convocato dalla ministra Gelmini e dal ministro Speranza, in vista dei nuovi provvedimenti anticovid da assumere. La prima. “Il sistema dei parametri per stabilire le limitazioni su basi certe, funziona, ha fatto tenere sotto controllo la curva e ci ha evitato un nuovo lockdown generalizzato. Per questo riteniamo che debba restare in vigore, anche se gli indici da utilizzare possono essere modificati sulla base delle indicazioni delle autorità scientifiche al tavolo tecnico con le Regioni. Poi la richiesta che “i, a condizione del rispetto di protocolli rigidi sulle distanze, devono poter riaprire anche di: la consumazione al ...