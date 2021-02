Coronavirus, i dati – 13.452 casi con 50mila test in meno rispetto a ieri: il tasso di positività risale. Altri 232 decessi (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono 13.452 i casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, un dato in lieve calo rispetto ai circa 15mila di ieri. Allo stesso tempo, però, sono stati effettuati 50mila test in meno (250.986 contro i 306.078 di ieri). Di conseguenza il tasso di positività torna a salire, attestandosi al 5,4%. 232 le vittime. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere, il ministero della Salute oggi comunica che aumentano nuovamente i posti letto occupati dai malati Covid. Al netto degli ingressi e delle uscite, sono 17.804 i pazienti attualmente ricoverati nei reparti ordinari (+79 in un giorno) e 2.094 quelli in terapia intensiva (+31). (articolo in aggiornamento) L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono 13.452 idiaccertati nelle ultime 24 ore nel nostro Paese, un dato in lieve caloai circa 15mila di. Allo stesso tempo, però, sono stati effettuatiin(250.986 contro i 306.078 di). Di conseguenza ilditorna a salire, atandosi al 5,4%. 232 le vittime. Per quanto riguarda la pressione sulle strutture ospedaliere, il ministero della Salute oggi comunica che aumentano nuovamente i posti letto occupati dai malati Covid. Al netto degli ingressi e delle uscite, sono 17.804 i pazienti attualmente ricoverati nei reparti ordinari (+79 in un giorno) e 2.094 quelli in terapia intensiva (+31). (articolo in aggiornamento) L'articolo ...

