Cormez | Mertens potrebbe disputare uno spezzone di gara contro il Granada

(Di domenica 21 febbraio 2021) Si avvicina il rientro a Napoli di Dries. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il belga sarà in città tra domani e dopodomani. Poi sarà sottoposto a visita per valutarne le condizioni, ma che non è escluso possa ritornare in campo con il Napoliilnel ritorno di Europa League. “ha salutato la clinica «Move to Cure», tra domani e dopodomani rientrerà a Napoli, bisognerà verificare il livello di condizione atletica, probabilmenteilunodi”. L'articolo ilNapolista.

'Il Napoli ha bisogno di, out da sedici gare, che è ancora in Belgio per la riabilitazione alla caviglia sinistra e dovrebbe tornare all'inizio della prossima settimana . Sette delle dieci ...Il Corriere del Mezzogiorno scrive chenon giocherà ma che Koulibaly potrebbe trovare spazio negli ultimi minuti di partita. ' Kalidou potrebbe trovare spazio nei minuti finali per ritrovare ...Cormez: Lozano out fino a metà marzo. Mertens in campo a fine febbraio. Il belga rientrerà dal Belgio la settimana prossima ...