Sampdoria | Thorsby ha la febbre | le condizioni in vista della Lazio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 20 febbraio 2021) Mortenè influenzato e verrà valutato oggi inpartita contro laMortenha raggiunto ieri pomeriggio la. Rispetto ai compagni di squadra che si sono recati a Roma in volo e che hanno fatto visita al Santo Padre in Vaticano, il centrocampista è stato accompagno in macchina nel pomeriggio. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Questo, come riporta il Secolo XIX, a causa di uno stato influenzale che ha messo in dubbio la sua presenza per la partita contro laverrà valutato oggi al risveglio per capire se potrà andare in panchina o dovrà arrendersi e rimanere a riposo. Leggi su Calcionews24.com