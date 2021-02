Renato Zero, sapete proprio tutto dei suoi genitori? Chi erano e che lavoro facevano (Di sabato 20 febbraio 2021) Renato Zero è uno dei più grandi cantanti ed artisti del panorama musicale italiano, ma sapete che lavoro facevano i suoi genitori? Renato Zero, diciamoci la verità, è uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Nato a Roma il 30 Settembre del 1950, il buon Renato Fiacchini decanta di un successo davvero clamoroso. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 20 febbraio 2021)è uno dei più grandi cantanti ed artisti del panorama musicale italiano, mache, diciamoci la verità, è uno dei più grandi artisti del panorama musicale italiano. Nato a Roma il 30 Settembre del 1950, il buonFiacchini decanta di un successo davvero clamoroso. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

lagiuggi3000 : anyway stasera mentre continuiamo a votare per stefy,per chi vuole c’è Renato Zero a C’è posta per te se lo sapessero tommy e stefy??#tzvip - CorriereCitta : Renato Zero: chi è, età, carriera, canzoni, vita privata, figlio, Instagram, stasera a C'è Posta per Te #renatozero… - GioielliParini : “Quante stronzate, sotto a questo cielo .....” Diceva così la canzone di RENATO Zero ? - occhio_notizie : Stasera su #Canale5 Stefano De Martino e Renato Zero saranno ospiti a C'è posta per Te?? #MariaDeFilippi… - Grazia52684131 : Stefania che canta Renato Zero ?? Continuiamo a votarla senza sosta!! ???? #sovip #tzvip -