Quanti voti potrebbe prendere un partito con Di Battista e Di Pietro? (Di sabato 20 febbraio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sotto il 2%","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tra il 2 e il 5%","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tra il 5 e il 10%","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sopra il 10%, sarebbe il nuovo M5s","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sotto il 2%","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tra il 2 e il 5%","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Tra il 5 e il 10%","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sopra il 10%, sarebbe il nuovo M5s","index":3}

Daniela30229982 : RT @LaVeraLorySmile: @GiuliaSalemi93 ?? ma veramente! 2 giorni senza sito per poter votare, riaprono 2 ore prima della puntata, i miei voti… - Ale86mon : RT @kabli_ciro: @GrandeFratello Ieri mentre votavo Giulia!! Chissà quanti sms e voti sul app sono andati persi. Io dopo un po’ non volevo p… - Ros68899676 : RT @LaVeraLorySmile: @GiuliaSalemi93 ?? ma veramente! 2 giorni senza sito per poter votare, riaprono 2 ore prima della puntata, i miei voti… - LaVeraLorySmile : RT @LaVeraLorySmile: @GiuliaSalemi93 ?? ma veramente! 2 giorni senza sito per poter votare, riaprono 2 ore prima della puntata, i miei voti… - LaVeraLorySmile : @GiuliaSalemi93 ?? ma veramente! 2 giorni senza sito per poter votare, riaprono 2 ore prima della puntata, i miei vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti voti Scontro. Tempesta 5 stelle, gli espulsi sono 40 ma i probiviri resistono a Crimi ... il Movimento 5 stelle ha sbattuto la porta in faccia a quanti due sere fa hanno votato contro o si ... tra Camera e Senato, adesso in totale vede perdere 40 pezzi nei gruppi parlamentari: ai 35 voti ...

Primo test politico in Germania Spera di racimolare voti a destra, quanto basta per rientrare al governo. È contro la clausura, e ... Secondo i due terzi di quanti votano per la Cdu/Csu è preferibile un'alleanza con i verdi. Unica ...

Il governo Draghi ottiene la fiducia della Camera: 535 voti favorevoli e 56 contrari Fanpage.it Scontro. Tempesta 5 stelle, gli espulsi sono 40 ma i probiviri resistono a Crimi Oltre ai parlamentari che hanno votato «no» alla fiducia, sanzionati 5 deputati assenti ingiustificati. Ma sono fuori dai gruppi, non ancora dal Movimento ...

Pd fedele alla linea Tutti votano ’sì’ Fedeli alla linea. Tutti i deputati reggiani del Pd hanno votato la fiducia al nuovo Governo del Premier Mario Draghi. I tre – Graziano Delrio, Antonella Incerti e Andrea Rossi – hanno votato sì, risp ...

... il Movimento 5 stelle ha sbattuto la porta in faccia adue sere fa hanno votato contro o si ... tra Camera e Senato, adesso in totale vede perdere 40 pezzi nei gruppi parlamentari: ai 35...Spera di racimolarea destra, quanto basta per rientrare al governo. È contro la clausura, e ... Secondo i due terzi divotano per la Cdu/Csu è preferibile un'alleanza con i verdi. Unica ...Oltre ai parlamentari che hanno votato «no» alla fiducia, sanzionati 5 deputati assenti ingiustificati. Ma sono fuori dai gruppi, non ancora dal Movimento ...Fedeli alla linea. Tutti i deputati reggiani del Pd hanno votato la fiducia al nuovo Governo del Premier Mario Draghi. I tre – Graziano Delrio, Antonella Incerti e Andrea Rossi – hanno votato sì, risp ...