Prodigal Son 2 | il primo look di Alan Cumming

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 20 febbraio 2021)Son 2 vanta nel cast, e tra i fan della Serie Tv c’è già una certa attesa nello scoprire come apparirà l’attore scozzese nei panni del suo personaggio. Il candidato ai Golden Globe e agli Emmy (The Good Wife, Briarpatch) sarà presente in due episodi della seconda stagione e interpreterà un agente dell’Europol di nome Simon Hoxley. Si tratta di un uomo a tratti arrogante e sicuro di sé, un rinomato criminologo che viene anche chiamato “The MindSleuth”. Hoxley arriva a New York per risolvere un difficile caso legato al delitto di Nicholas Endicott. Una vicenda che creerà non pochi problemi al protagonista Malcolm Bright (Tom Payne). In queste ore Entertainment ha rilasciato le immagini delche sfoggeràin una delle due puntate di ...