Prada Cup | Ineos Uk suona la “Whakaoranga” Cosa significa in lingua maori? Luna Rossa deve spegnere il fuoco…

(Di sabato 20 febbraio 2021) “” in“recupero, rimonta”. Un vocabolo molto suggestivo e insito di una fonetica dal rimando bellico,quasi come un grido di battaglia da veri guerrieri desiderosi di rivincita. Questa parola, nelladei nativi neozelandesi, è molto evocativa ed è uno degli incitamenti più sentiti.Uk sta cercando di farla propria contronella Finale dellaCup: i britannici si sono trovato sotto per 5-0, poi hanno vinto gara-6 e hanno accorciato le distanze. Ben Ainslie e compagni hanno brillato in partenza, dopo aver perso i precedenti cinque start, e poi sono volati in poppa, riuscendo così a portare a casa il primo punto di questa serie e a fermare il filotto di ...

Corriere : Coppa America, Luna Rossa-Ineos sul 5-0 nella finale di Prada Cup - Corriere : Coppa America, Luna Rossa-Ineos sul 5-0 nella finale di Prada Cup - Corriere : Coppa America, stanotte riparte la sfida tra Luna Rossa e gli inglesi di Ineos Dove... - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Prada Cup, Ineos non molla ma Luna Rossa avanti ora 5-1 - quotidianodirg : Prada Cup, Ineos non molla ma Luna Rossa avanti ora 5-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Prada Cup

tornata in acqua questa notte Luna Rossa per la terza giornata della finale dellaposticipata di alcuni giorni per un lockdown imposto dal governo della Nuova Zelanda per casi di Covid. 1 regata a testa per Luna Rossa e Ineos: l'imbarcazione italiana vince la prima regata ...Gli inglesi sono ancora vivi, ma Luna Rossa è a due punti dall'obiettivo minimo della sua quinta campagna di Coppa America : conquistare la, la selezione degli sfidanti. Dopo la vittoria degli italiani nella prima regata di giornata e la reazione degli inglesi di Ineos nella seconda , il punteggio è sul 5 - 1 per gli italiani, ...Luna Rossa sempre più vicina alla qualificazione alla Coppa America . Ma per poter sfidare Emirates New Zealand dovrà ...RCS MediaGroup S.p.A.