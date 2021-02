Morto Mauro Bellugi | il ricordo di Barbara d’Urso con un post e l’ultima apparizione in tv

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 20 febbraio 2021) Il mondo dello sport e dello spettacolo si sono stretti intorno alla famiglia di, ex calciatore dell’inter,dopo mesi ricoverato a causa del Coronavirus. Negli ultimi mesi la malattia lo aveva messo a dura prova, causandogli una serie di sintomi collaterali che hanno costretto i medici all’amputazione delle gambe. Nonostante ciònon si era lasciato abbattere e aveva continuato a lottare cercando di trasmettere tutto il suo coraggio e la sua voglia di lottare. Tra i tanti che si sono stretti nell’abbraccio alla famiglia, c’è anche, legatissima alla famiglia. Una delle sue ultime apparizioni in tv era stata proprio in collegamento con i programmi della conduttrice, Domenica Live e Live-Non è la ...