Lazio, Inzaghi: «Vittoria meritata. Bayern? Non lo volevamo» (Di sabato 20 febbraio 2021) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro la Sampdoria. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 PRESTAZIONE – «Io penso che oggi avevamo una partita molto difficile e complicata. La Sampdoria è in un ottimo momento; noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo e la pecca è che dovevamo fare un gol in più. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, la Samp ha fatto cambi importanti e ci ha messo in difficoltà. Ma per un'ora abbiamo fatto molto molto bene. Indipendentemente dai tre dietro, penso che la squadra abbia fatto una partita difensivamente attenta. Quando in pochi momenti ci siamo abbassati ...

