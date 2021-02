Italia tutta zona arancione? Salvini contro Zaia e Fontana (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati I governatori delle Regioni potrebbero decidere di proporre al governo di mettere tutta l’Italia in zona arancione per contrastare le varianti Covid e arginare la diffusione del contagio. Una scelta dettata dalla vicinanza del 25 febbraio, data in cui scadrà il divieto di spostamenti tra le Regioni. La proroga del divieto sembra scontata, ma è da definire la forma che verrà adottata per varare le misure. A criticare il sistema delle fasce colorate, tra gli altri, il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che è anche il presidente della Conferenza delle Regioni. “Mi chiedo se alla luce delle varianti che stanno cominciando a circolare in tutta Italia e a far peggiorare i parametri – ha dichiarato Bonaccini – questo sistema non abbia qualche ... Leggi su improntaunika (Di sabato 20 febbraio 2021) Alessandro Nunziati I governatori delle Regioni potrebbero decidere di proporre al governo di metterel’inper contrastare le varianti Covid e arginare la diffusione del contagio. Una scelta dettata dalla vicinanza del 25 febbraio, data in cui scadrà il divieto di spostamenti tra le Regioni. La proroga del divieto sembra scontata, ma è da definire la forma che verrà adottata per varare le misure. A criticare il sistema delle fasce colorate, tra gli altri, il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che è anche il presidente della Conferenza delle Regioni. “Mi chiedo se alla luce delle varianti che stanno cominciando a circolare ine a far peggiorare i parametri – ha dichiarato Bonaccini – questo sistema non abbia qualche ...

matteosalvinimi : ?? #Zonaarancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato… - lucianonobili : Adesso é vero. L’Italia ha un governo forte con una maggioranza solida e la migliore guida possibile. É valso la pe… - sole24ore : #Coronavirus , situazione in peggioramento in tutta #Italia. Il #governo sta valutando misure più restrittive fino… - TOSADORIDANIELA : RT @massimo4951: Adda, ?? 2 mesi, mix pastore svizzero cerca famiglia. Si trova ad Alcamo ma arriva in tutta Italia con chip e vaccini. Inf… - AndreaV57418712 : #bonaccini (PD) spinge per colorare di arancione tutta italia, stasera incontro con tutti i governatori e con… -