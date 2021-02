Il Cantante Mascherato | scelti i finalisti con la loro voce originale | Farfalla allo spareggio | poi il colpo di scena

Grazihuman : RT @RaiPlay: Una puntata emozionante che ha svelato una maschera dall'identità incredibile ???? La semifinale de #IlCantanteMascherato è su… - RaiUno : RT @RaiPlay: Una puntata emozionante che ha svelato una maschera dall'identità incredibile ???? La semifinale de #IlCantanteMascherato è su… - IlCantanteRai1 : RT @RaiPlay: Una puntata emozionante che ha svelato una maschera dall'identità incredibile ???? La semifinale de #IlCantanteMascherato è su… - RaiPlay : Una puntata emozionante che ha svelato una maschera dall'identità incredibile ???? La semifinale de… - antoniogenna : Ieri e oggi in TV 20/02/2021 — Ascolti italiani di venerdì 19 febbraio 2021: 3,7 milioni (17,4%) per Il cantante ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Leggi anche > Il, i finalisti Amatissimi dal pubblico sono il Lupo e il Pappagallo e infatti sono loro ad aggiudicarsi la finale dopo essersi esibiti con la voce originale e per i ...Il, andato in onda su Rai1 , è stato scelto da 3.743.000 telespettatori, per uno share totale del 17,4%, aggiudicandosi il secondo posto. The Good Doctor e The Resident hanno ...Il Cantante Mascherato, scelti i finalisti con la loro voce originale: Farfalla allo spareggio, poi ...Ascolti TV 19 febbraio, Grande Fratello Vip contro Il Cantante Mascherato: chi ha vinto la gara della prima serata di ieri? Ecco i dati auditel.