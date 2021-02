Aggredisce carabinieri con coltello: muore 50enne romeno (Di sabato 20 febbraio 2021) Gabriele Laganà L’uomo, ubriaco, minacciava il suicidio nella sua abitazione. Uno dei due carabinieri intervenuti è stato condotto al pronto soccorso per curare alcune ferite riportate nella colluttazione Tragedia nella notte a Quaregna Cerreto, piccolo comune del Biellese. Un uomo di circa 50 anni, un romeno già noto alla giustizia, è morto dopo essere rimasto ferito gravemente al petto da un colpo d'arma da fuoco. La sparatoria avrebbe coinvolto i carabinieri ma le circostanze sono ancora da chiarire. I drammatici fatti sono avvenuti intorno alle 23.30. I militari, secondo quanto riferisce la Stampa, erano stati allertati dal personale sanitario del 118 che non riusciva a contenere l’uomo, in visibile stato di alterazione psico-fisica forse dovuta all’alcol. L’equipe di soccorso sarebbe a sua volta intervenuta sul ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Gabriele Laganà L’uomo, ubriaco, minacciava il suicidio nella sua abitazione. Uno dei dueintervenuti è stato condotto al pronto soccorso per curare alcune ferite riportate nella colluttazione Tragedia nella notte a Quaregna Cerreto, piccolo comune del Biellese. Un uomo di circa 50 anni, ungià noto alla giustizia, è morto dopo essere rimasto ferito gravemente al petto da un colpo d'arma da fuoco. La sparatoria avrebbe coinvolto ima le circostanze sono ancora da chiarire. I drammatici fatti sono avvenuti intorno alle 23.30. I militari, secondo quanto riferisce la Stampa, erano stati allertati dal personale sanitario del 118 che non riusciva a contenere l’uomo, in visibile stato di alterazione psico-fisica forse dovuta all’alcol. L’equipe di soccorso sarebbe a sua volta intervenuta sul ...

