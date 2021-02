Addio all’ingegner Torre | fondatore della Minipack-Torre di Dalmine

Leggi su bergamonews

(Di sabato 20 febbraio 2021) La terra bergamasca perde un pioniere dell’innovazione: si è spento venerdì 19 febbraio all’età di 91 anni l’ingegner Francesco. Originario di Busalla, in provincia di Genova, si era trasferito in Bergamasca negli Anni Cinquanta per lavorare alla. Nel 1969 decise di mettersi in proprio abbandonando un posto da dirigente per fondare in un piccolo locale interrato un’officina meccanica la “CMT – Costruzioni Meccaniches.r.l.”. Il piccolo laboratorio, oltre alle lavorazioni meccaniche per conto terzi, ideava e realizzava progetti in diversi ambiti, spaziando dai pareggiatori industriali alle macchine confezionatrici e forni, e distinguendosi per la propensione diFrancesco all’innovazione di prodotto. A metà degli Anni Settanta, ...