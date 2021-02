Vlahovic: “Non posso descrivere a parole quanto devo a Prandelli” (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, ha parlato a Sky Sport del suo momento magico e della vittoria nello scontro diretto con lo Spezia. Queste le sue parole: “Sapevamo che questa partita valeva tanto, abbiamo lavorato per ottenere questi tre punti fondamentali. Vorrei ringraziare i compagni e il mister per la partita, dopo la sconfitta di Genova contava molto. La continuità serve, dobbiamo stringere i denti, ora ci aspetta una squadra molto tosta e dobbiamo dare tutto: facciamo così, tutti insieme. Non posso descrivere a parole quanto devo a Prandelli, mi ha dato fiducia in un momento molto buono e devo ripagarla. Lavoro forte ogni giorno, solo così posso ottenere tutto questo. Le sue ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’attaccante della Fiorentina, Dusan, ha parlato a Sky Sport del suo momento magico e della vittoria nello scontro diretto con lo Spezia. Queste le sue: “Sapevamo che questa partita valeva tanto, abbiamo lavorato per ottenere questi tre punti fondamentali. Vorrei ringraziare i compagni e il mister per la partita, dopo la sconfitta di Genova contava molto. La continuità serve, dobbiamo stringere i denti, ora ci aspetta una squadra molto tosta e dobbiamo dare tutto: facciamo così, tutti insieme. Non, mi ha dato fiducia in un momento molto buono eripagarla. Lavoro forte ogni giorno, solo cosìottenere tutto questo. Le sue ...

raspa90 : RT @AnsaToscana: Vlahovic, non so descrivere quanto devo a Prandelli. 'Mi ha dato fiducia e lavoro forte ogni giorno per ripagarlo' #ANSA h… - AnsaToscana : Vlahovic, non so descrivere quanto devo a Prandelli. 'Mi ha dato fiducia e lavoro forte ogni giorno per ripagarlo'… - Giac_Ciap : @niccopuliti Si, ma sarà la naturale evoluzione. Chi non rinnova verrà ceduto ('22 Milenkovic e Pezzella) e pure Vl… - pizzico76 : Vendi Simeone e prendi i soldi, che poi spendi per Pedro, che poi rivendi per prendere Cutrone, che poi non riscatt… - Fiorentinanews : #Vlahovic: 'Non sono soddisfatto nonostante il gol, potevo dare di più. Ma abbiamo dimostrato di essere squadra'… -