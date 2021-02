‘Uomini e Donne’ | Giulia D’Urso racconta i veri motivi della fine della sua storia con Giulio Raselli

Leggi su isaechia

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Lad’amore tra i due pupilli di Maria De Filippi,è finita nel settembre del 2020. I due giovani si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne e sembravano essere inseparabili, salvo poi l’eccesso di discussioni che ha creato, a detta, delle distanze incolmabili.infatti, per la prima volta, ha volutorerottura conai microfoni di UominieDonneMagazine, parlando del suo stato emotivo attuale: Ora sto bene. Sto riconquistando mano mano la mia serenità. A Natale sarei dovuta rimanere per qualche giorno con la mia famiglia in Salento e invece mi sono dovuta fermare qui. Sono rimasta a ...