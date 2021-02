Travaglio | feroce attacco a Beppe Grillo e ai suoi | «Siete narcotizzati dalle supercazzole»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Spunti per il nuovo spettacolo di”. L’editoriale di Marcosul “Fatto” è una demolizione politica e non solo dell’ex garante del Movimento Cinquestelle. “Ex”, perché nello scritto del direttore pare evidente che i veri grillini sono gli “espulsi”, quelli che non hanno detto sì al nuovo governo Draghi. Per cui tutto rimane nell’alveo di uno spettacolo di terz’ordine, messo in scena da. Atto primo: “C’era una volta un comico che capiva tutto prima degli altri. Tipo che la politica era marcia, la finanza anche peggio e la stampa teneva il sacco a entrambe”.demoliscerievoca così la prima parte della messa in scena diche con ispettacoli in giro per l’Italia ...