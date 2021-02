Stop alle U-Mask per potenziali rischi

(Di venerdì 19 febbraio 2021) AGI - Il ministero della Salute ha disposto loalla vendita e il ritiro dal mercato per le mascherine U-. La decisione è presa dopo che i Nas di Trento avevano segnalato che le mascherine erano state validate come dispositivi medici da un laboratorio che era privo di autorizzazione. Pertanto, il ministero sottolinea che le U-non possono essere considerate dispositivi medici e che quindi si riscontranoper la salute. Tra le priorità vantate dalla mascherina biotech, c'era non solo la possibilità di riutilizzarla, ma anche che il dispositivo avrebbe bloccato i contaminanti dell'aria sulla superficie della maschera stessa per poi distruggerli all'interno del filtro. A metà febbraio l'Antitrust aveva avviato un procedimento contro la promozione e la vendita delle ...

Le mascherine U-Mask risultavano come dispositivi medici in base ad una certificazione di un laboratorio «privo di autorizzazione».