Scuola, il piano di Bianchi: “In classe fino al 30 giugno e maturità dal 16, con lezioni in corso” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – A Scuola fino al 30 giugno e maturità a partire dal 16, con le lezioni in corso: lo annuncia il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. Il successore della Azzolina si è già messo al lavoro per elaborare un piano d’azione sulla Scuola da far partire nelle prossime settimane. Obiettivo: recuperare il tempo perduto a causa dell’incompetenza di chi lo ha preceduto. Il premier Draghi punta molto sulla Scuola, e ha detto che bisogna tornare in aula in sicurezza. In questa ottica, Bianchi ha il compito di portare a compimento nel migliore dei modi l’anno scolastico 2020-2021, compreso l’esame di maturità. E poi di programmare con largo anticipo il prossimo anno scolastico. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb – Aal 30a partire dal 16, con lein: lo annuncia il ministro dell’Istruzione, Patrizio. Il successore della Azzolina si è già messo al lavoro per elaborare und’azione sullada far partire nelle prossime settimane. Obiettivo: recuperare il tempo perduto a causa dell’incompetenza di chi lo ha preceduto. Il premier Draghi punta molto sulla, e ha detto che bisogna tornare in aula in sicurezza. In questa ottica,ha il compito di portare a compimento nel migliore dei modi l’anno scolastico 2020-2021, compreso l’esame di. E poi di programmare con largo anticipo il prossimo anno scolastico. ...

repubblica : ?? Scuola, il piano del ministro Bianchi: si va avanti fino al 30 giugno, maturita' al via il 16 giugno con le lezio… - LaStampa : ROMA. Vaccinazione immediata per i professori più anziani e tamponi per tutti in caso di focolaio. Patrizio Bianchi… - Am_Parente : Noi al governo Draghi ci abbiamo creduto e ci crederemo per la sua guida forte riconosciuta a livello internazional… - IlPrimatoN : Scuola: il ministro Bianchi al lavoro per recuperare il tempo perduto ma la proposta di allungare l'anno non piace… - QI_Bari : #Coronavirus I #Scuola, in classe fino al 30 giugno per recuperare il tempo perso. La maturità sarà orale: ecco il… -