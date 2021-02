Scuola, a Napoli maestri di strada e “Le passeggiate di Comunità” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti Napoli – Un tempio che custodisce i lavori, le opere della Comunità dei più grandi artisti internazionali contemporanei, il Museo Madre di Napoli è diventato nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 febbraio, il luogo più naturale per ritualizzare l’incontro straordinario, in questi tempi in cui il covid continua a modificare il calendario e le regole della Scuola, tra giovani studenti in formazione del Liceo “Antonio Genovesi” del centro storico di Napoli, le piccole studentesse dell’I.C. Porchiano Bordiga di Ponticelli e atelieriste del laboratorio di Arti Visive di maestri di strada, i docenti delle scuole, gli educatori di maestri di strada e della cooperativa Dedalus, i giovani stranieri di origine pakistana ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: 5 minuti– Un tempio che custodisce i lavori, le opere delladei più grandi artisti internazionali contemporanei, il Museo Madre diè diventato nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 febbraio, il luogo più naturale per ritualizzare l’incontro straordinario, in questi tempi in cui il covid continua a modificare il calendario e le regole della, tra giovani studenti in formazione del Liceo “Antonio Genovesi” del centro storico di, le piccole studentesse dell’I.C. Porchiano Bordiga di Ponticelli e atelieriste del laboratorio di Arti Visive didi, i docenti delle scuole, gli educatori didie della cooperativa Dedalus, i giovani stranieri di origine pakistana ...

