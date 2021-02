Salvini in aula a Catania per il caso Gregoretti: udienza con Di Maio e Lamorgese. «Attenti terzietà Gup» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il leader della Lega arrivato all’aula bunker per la nuova udienza preliminare sul caso Gregoretti. Presenti anche Luigi Di Maio, ai tempi della vicenda vicepremier, e l’attuale titolare dell’Interno Luciana Lamorgese Leggi su corriere (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il leader della Lega arrivato all’bunker per la nuovapreliminare sul. Presenti anche Luigi Di, ai tempi della vicenda vicepremier, e l’attuale titolare dell’Interno Luciana

matteosalvinimi : #Salvini: Sono in collegamento da Catania perché domattina sarò in tribunale, nell’aula bunker. Vado a processo per… - LegaSalvini : PROCESSO #GREGORETTI, MATTEO #SALVINI TORNA NELL'AULA BUNKER A CATANIA - fattoquotidiano : Su sfratti, trivellazioni, scorie nucleari, bollette e cashback l’accordo politico ancora non c’è [di Patrizia De R… - Yogaolic : RT @fattoquotidiano: Su sfratti, trivellazioni, scorie nucleari, bollette e cashback l’accordo politico ancora non c’è [di Patrizia De Rube… - BCarazzolo : RT @fattoquotidiano: Su sfratti, trivellazioni, scorie nucleari, bollette e cashback l’accordo politico ancora non c’è [di Patrizia De Rube… -