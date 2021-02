Sacchi: «Porto Juve? Bianconeri impreparati, prestazione shock» (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arrigo Sacchi ha commentato la sconfitta della Juve di Pirlo sul campo del Porto nell’andata degli ottavi di Champions In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato la Juve di OPorto. Ecco il suo duro commento. «Una Juventus shock per 80 minuti riesce in parte a rimediare all’82esimo grazie a un provvidenziale gol di Federico Chiesa. Per 80 minuti purtroppo non c’era stata traccia dei Bianconeri, che hanno regalato agli avversari una rete dopo il primo minuto e si sono ripetuti all’inizio del secondo tempo. Gli uomini di Pirlo hanno dato l’impressione di una squadra impreparata motivazionalmente e che partecipasse più ad una amichevole che a un incontro di Champions League». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Arrigoha commentato la sconfitta delladi Pirlo sul campo delnell’andata degli ottavi di Champions In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Arrigoha analizzato ladi O. Ecco il suo duro commento. «Unantusper 80 minuti riesce in parte a rimediare all’82esimo grazie a un provvidenziale gol di Federico Chiesa. Per 80 minuti purtroppo non c’era stata traccia dei, che hanno regalato agli avversari una rete dopo il primo minuto e si sono ripetuti all’inizio del secondo tempo. Gli uomini di Pirlo hanno dato l’impressione di una squadra impreparata motivazionalmente e che partecipasse più ad una amichevole che a un incontro di Champions League». Leggi su Calcionews24.com

