Recupero Juventus-Napoli: c'è la possibile data ma solo in un caso (Di venerdì 19 febbraio 2021) Potrebbe conoscersi presto la data del Recupero della gara tra Juventus e Napoli: il Recupero però è condizionato da un fattore La Juventus aspetta di recuperare la gara d'andata in campionato contro il Napoli, rinviata per le ben note vicende Covid del club di De Laurentiis e dopo la decisione del Collegio del CONI. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la gara potrebbe recuperarsi il 17 marzo nel caso in cui il Napoli non riuscisse a ribaltare il risultato con il Granada e uscisse dunque dall'Europa League.

