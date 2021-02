Nei bar di Tel Aviv: “Vaccino con birra in omaggio” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nelle città Israeliano di Tel Aviv le vaccinazioni contro il covid non si fermano mai, ma anzi cercano di andare incontro anche alle comodità dei cittadini e, perchè no, vengono sfruttate per attirare qualche cliente nelle attività commerciali. È così che è nata l’idea dei Vaccine Bar, dei locali all’interno dei quali è possibile ricevere il siero e ad ogni persona vaccinata viene offerta una birra. La somministrazione avviene direttamente al bancone del bar, mentre si aspetta di ricevere la propria bevanda. Attualmente sono sette i locali della zona della movida di Tel Aviv che hanno aderito all’iniziativa che segue un calendario a rotazione comunicato ai pazienti/clienti via social. La cosa ancora più interessante è che è possibile vaccinarsi senza appuntamento e fino a mezzanotte. Il mondo intero in questo momento guarda a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nelle città Israeliano di Telle vaccinazioni contro il covid non si fermano mai, ma anzi cercano di andare incontro anche alle comodità dei cittadini e, perchè no, vengono sfruttate per attirare qualche cliente nelle attività commerciali. È così che è nata l’idea dei Vaccine Bar, dei locali all’interno dei quali è possibile ricevere il siero e ad ogni persona vaccinata viene offerta una. La somministrazione avviene direttamente al bancone del bar, mentre si aspetta di ricevere la propria bevanda. Attualmente sono sette i locali della zona della movida di Telche hanno aderito all’iniziativa che segue un calendario a rotazione comunicato ai pazienti/clienti via social. La cosa ancora più interessante è che è possibile vaccinarsi senza appuntamento e fino a mezzanotte. Il mondo intero in questo momento guarda a ...

