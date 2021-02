"Il suo errore più grande". Quella frase che pesa come un macigno: Maria Teresa Ruta all'angolo da Silvia Toffanin (Di venerdì 19 febbraio 2021) Filtrano ulteriori indiscrezioni e anticipazioni sulla puntata di Verissimo in onda domani, sabato 20 febbraio, su Canale 5. Nello studio di Canale 5, infatti, ecco che ci sarà anche Maria Teresa Ruta, recentemente eliminata dal grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in cui è stata una delle protagoniste più amate e seguite. Un finale amaro, per lei al GfVip, "tradita" da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, due delle persone che riteneva più vicine e che però, nei fatti, hanno brigato per farla fuori. Riuscendoci. Eliminazione che ha bruciato, alla Ruta, che ha provato ad uscire dalla casa senza salutare gli altri concorrenti, fermata però in extremis da Signorini. Dalla Toffanin, ovviamente, la Ruta racconterà la sua esperienza all'interno della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Filtrano ulteriori indiscrezioni e anticipazioni sulla puntata di Verissimo in onda domani, sabato 20 febbraio, su Canale 5. Nello studio di Canale 5, infatti, ecco che ci sarà anche, recentemente eliminata dalFratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in cui è stata una delle protagoniste più amate e seguite. Un finale amaro, per lei al GfVip, "tradita" da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, due delle persone che riteneva più vicine e che però, nei fatti, hanno brigato per farla fuori. Riuscendoci. Eliminazione che ha bruciato, alla, che ha provato ad uscire dalla casa senza salutare gli altri concorrenti, fermata però in extremis da Signorini. Dalla, ovviamente, laracconterà la sua esperienza all'interno della ...

