Il Friuli Venezia Giulia rimane in zona gialla (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ufficiale: fino a domenica 28 febbraio 2021 Maggiori dettagli a breve Leggi su udine20 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ufficiale: fino a domenica 28 febbraio 2021 Maggiori dettagli a breve

matteosalvinimi : Questo pomeriggio con @MFedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia. Al centro del colloquio gli indennizzi per… - you_trend : Dei 25 membri del nuovo Governo #Draghi, 9 sono nati in Lombardia, 4 in Veneto e 2 in Lazio, Emilia-Romagna, Campan… - ParcodiGiacomo : RT @ParcodiGiacomo: Minacce a Giuseppe Ragogna. Il #giornalista aveva commentato il drammatico assalto dei sostenitori di Donald Trump a #C… - DianeCapri : Travel to Friuli Venezia Giulia, Italy - Episode 723 - messveneto : Rt, contagi e nuovi focolai: ecco perchè il Friuli Venezia Giulia rimane ancora in fascia gialla -