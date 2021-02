Governo | esordio Draghi ' istituzioni collaborino' | e promette svolta Pa Adnkronos 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) () - "Con il Next Generation, l'Unione Europea ha preso una decisione, ispirata alla solidarietà, senza precedenti - rimarca il presidente del Consiglio, a poche ore dal suo primo G7 - Una decisione per noi importante sotto due aspetti. Per la prima volta in tanti anni lo Stato si trova a poter fare investimenti significativi con il solo vincolo che siano fatti bene, cioè che aumentino la crescita del Paese e quindi contribuiscano anche a rendere il nostro debito sostenibile". "Vi è un secondo motivo per cui è importante per noi che questi investimenti siano ben scelti e ben eseguiti. Mai nella storia dell'Ue, i governi avevano tassato i loro cittadini per dare il provente di questa tassazione ai cittadini di altri paesi dell'Unione. È avvenuto con i trasferimenti a fondo perduto stabiliti dal Next Generation. Si tratta di una straordinaria prova di fiducia ...