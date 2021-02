“Giulia Salemi deve andare a disintossicarsi”: lo scivolone di Tommaso Zorzi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Giulia Salemi è stata la protagonista di uno scivolone di Tommaso Zorzi che ha fatto infuriare e non poco il pubblico del Grande Fratello Vip. Giulia Salemi non sta di certo trascorrendo un periodo facile all’interno della casa del GF Vip. In quanto si è sentita attaccata dai suoi compagni di viaggio, che quasi in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 19 febbraio 2021)è stata la protagonista di unodiche ha fatto infuriare e non poco il pubblico del Grande Fratello Vip.non sta di certo trascorrendo un periodo facile all’interno della casa del GF Vip. In quanto si è sentita attaccata dai suoi compagni di viaggio, che quasi in L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

