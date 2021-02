Formula 1 - La Scuderia AlphaTauri svela la AT02 (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Scuderia AlphaTauri ha tolto i veli alla nuova AT02, la monoposto che prenderà parte al Mondiale di Formula 1 2021 con una nuova coppia di piloti al volante: il francese Pierre Gasly e il debuttante giapponese Yuki Tsunoda. Novità nascoste. Il team di Faenza si presenta ai nastri di partenza con una vettura solo all'apparenza simile a quella dello scorso anno. La modifica estetica che salta subito all'occhio è il nuovo schema di colori: adesso la vernice è completamente opaca su tutta la macchina e il blu è maggiormente presente. Dal punto di vista tecnico, la novità più sostanziale è all'avantreno: la Scuderia AlphaTauri ha scelto di utilizzare i due token di sviluppo per il 2021 proprio per ridisegnare la parte anteriore della vettura, aggiornando così anche parte delle ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 19 febbraio 2021) Laha tolto i veli alla nuova, la monoposto che prenderà parte al Mondiale di1 2021 con una nuova coppia di piloti al volante: il francese Pierre Gasly e il debuttante giapponese Yuki Tsunoda. Novità nascoste. Il team di Faenza si presenta ai nastri di partenza con una vettura solo all'apparenza simile a quella dello scorso anno. La modifica estetica che salta subito all'occhio è il nuovo schema di colori: adesso la vernice è completamente opaca su tutta la macchina e il blu è maggiormente presente. Dal punto di vista tecnico, la novità più sostanziale è all'avantreno: laha scelto di utilizzare i due token di sviluppo per il 2021 proprio per ridisegnare la parte anteriore della vettura, aggiornando così anche parte delle ...

