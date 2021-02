Draghi: “Next Generation Eu decisione senza precedenti, saremo all’altezza” (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Con il Next Generation, l’Unione Europea ha preso una decisione, ispirata alla solidarietà, senza precedenti. Una decisione per noi importante sotto due aspetti”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi alla Corte dei Conti per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Leggi su dire (Di venerdì 19 febbraio 2021) ROMA – “Con il Next Generation, l’Unione Europea ha preso una decisione, ispirata alla solidarietà, senza precedenti. Una decisione per noi importante sotto due aspetti”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi alla Corte dei Conti per la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

SaveChildrenIT : Bambini e bambine siano in cima alle priorità del governo, hanno sofferto troppo per la pandemia. Serve unità per u… - sole24ore : #Draghi al #Senato: 'Per il Next Generation non basterà elencare progetti, dobbiamo dire dove vogliamo arrivare nel… - pietroraffa : Finalmente con #Draghi si parla di 'Next generation EU'. E, badate bene, non è solo una differenza terminologica. D… - AntoniniIlde : @MarioDraghiPdC DR DRAGHI, LEI NON NE È AL CORRENTE ??? - GiancarloDeRisi : RT @_DAGOSPIA_: A BRUXELLES CONFIDANO IN DRAGHI PER VEDERE UN RECOVERY PLAN DECENTE. MA IL TEMPO STRINGE E... -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Next Recovery, Draghi: "Straordinaria prova fiducia reciproca" "Mai - ha osservato Draghi - nella storia dell'UE, i governi avevano tassato i loro cittadin i per ... È avvenuto con i trasferimenti a fondo perduto stabiliti dal Next Generation. Si tratta di una ...

Cacciari: 'Draghi? Nessuna riforma'/ 'Sarebbe un pasticcio con questa maggioranza' Già se Draghi riuscisse a fare queste cose sarebbe tantissimo, paradossalmente mi auguro che neanche parlino di riforme' . Insomma, quello che conta, a detta di Cacciari, è non perdere il treno Next ...

I giovani al centro dell'agenda Draghi Sky Tg24 Corte dei conti, cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario Draghi sottolinea l'importanza della fiducia tra istituzioni ... costituzionali che alla Corte assegna la nostra legge fondamentale". Poi a proposito del Next generation Eu ha sottolineato la ...

Draghi a Corte dei Conti: “No a contrapposizioni tra istituzioni” Prima uscita pubblica per Mario Draghi in veste di presidente del Consiglio alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ...

"Mai - ha osservato- nella storia dell'UE, i governi avevano tassato i loro cittadin i per ... È avvenuto con i trasferimenti a fondo perduto stabiliti dalGeneration. Si tratta di una ...Già seriuscisse a fare queste cose sarebbe tantissimo, paradossalmente mi auguro che neanche parlino di riforme' . Insomma, quello che conta, a detta di Cacciari, è non perdere il treno...Draghi sottolinea l'importanza della fiducia tra istituzioni ... costituzionali che alla Corte assegna la nostra legge fondamentale". Poi a proposito del Next generation Eu ha sottolineato la ...Prima uscita pubblica per Mario Draghi in veste di presidente del Consiglio alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario ...