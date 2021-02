Covid, il report: effetto varianti in Centro Italia, indici in salita (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ “stabile l’andamento della diffusione” del coronavirus in Italia, ad eccezione di alcune regioni del Centro. Sul fronte delle vaccinazioni, il confronto tra il numero dei punti vaccinali previsti per la fase 2, sulla base dei piani regionali, e i punti di somministrazione riportati nella dashboard del ministero della Salute, evidenzia “la presenza di numerosi punti vaccinali aggiuntivi in Lazio, Emilia Romagna e Veneto. E’ auspicabile avere un monitoraggio dei nuovi punti vaccinali aggiuntivi nelle altre regioni in vista dell’avvio della vaccinazione di massa”. E’ quanto emerge dalla 40.esima puntata dell’Instant report Covid-19 dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems). “Nelle ultime settimane – evidenzia Americo Cicchetti, direttore di Altems – si registra ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 19 febbraio 2021) E’ “stabile l’andamento della diffusione” del coronavirus in, ad eccezione di alcune regioni del. Sul fronte delle vaccinazioni, il confronto tra il numero dei punti vaccinali previsti per la fase 2, sulla base dei piani regionali, e i punti di somministrazione riportati nella dashboard del ministero della Salute, evidenzia “la presenza di numerosi punti vaccinali aggiuntivi in Lazio, Emilia Romagna e Veneto. E’ auspicabile avere un monitoraggio dei nuovi punti vaccinali aggiuntivi nelle altre regioni in vista dell’avvio della vaccinazione di massa”. E’ quanto emerge dalla 40.esima puntata dell’Instant-19 dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università Cattolica (Altems). “Nelle ultime settimane – evidenzia Americo Cicchetti, direttore di Altems – si registra ...

Covid, il report: effetto varianti in Centro Italia, indici in salita

(Adnkronos) - Emergenza Covid in Italia: al 15 febbraio Marche, Provincia autonoma di Bolzano e Umbria, hanno superato sia la soglia la critica per tasso di saturazione dei posti letto in terapia inte ...

