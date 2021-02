Bonus mobili: un valido aiuto per rinnovare casa (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il desiderio di novità e cambiamento colpisce molti di noi, in particolar modo nell’anno appena trascorso in tanti si saranno detti che è giunto il momento di rinnovare casa, anche stuzzicati dal Bonus mobili che per l’anno 2021 è ancora in vigore; ma analizziamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Iniziamo col dire che il Bonus non è per tutti: mi spiego meglio. Il sito dell’Agenzia delle Entrate cita testualmente: “Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.” Tale detrazione interessa sì gli acquisti che si effettuano nell’anno 2021, ma deve riguardare una ristrutturazione iniziata non prima del 01.01.2020. Per ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il desiderio di novità e cambiamento colpisce molti di noi, in particolar modo nell’anno appena trascorso in tanti si saranno detti che è giunto il momento di, anche stuzzicati dalche per l’anno 2021 è ancora in vigore; ma analizziamo nel dettaglio di che cosa si tratta. Iniziamo col dire che ilnon è per tutti: mi spiego meglio. Il sito dell’Agenzia delle Entrate cita testualmente: “Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto die di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.” Tale detrazione interessa sì gli acquisti che si effettuano nell’anno 2021, ma deve riguardare una ristrutturazione iniziata non prima del 01.01.2020. Per ...

