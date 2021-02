Barbara D’Urso, Stefano Tacconi spiazza tutti a Pomeriggio 5: «Non so quanto mi resta da vivere». Gelo in studio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Barbara D’Urso, Stefano Tacconi spiazza tutti a Pomeriggio 5: «Non so quanto mi resta da vivere…». Gelo in studio. Oggi, nello spazio dedicato al talk, è stato ospite l’ex calciatore Stefano Tacconi che ha parlato di un momento molto delicato che sta vivendo a livello personale. «Un anno e mezzo fa – ha spiegato – mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non so quanto mi resta da vivere, l’età avanza. Quest’anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 19 febbraio 2021)5: «Non somida…».in. Oggi, nello spazio dedicato al talk, è stato ospite l’ex calciatoreche ha parlato di un momento molto delicato che sta vivendo a livello personale. «Un anno e mezzo fa – ha spiegato – mi sono operato alla schiena, con due vertebre fratturate. Ho rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Non somida, l’età avanza. Quest’anno ho perso tanti amici, come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona. Ho quattro figli e ho sempre pensato alla mia famiglia, ...

