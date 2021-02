Amici 20 anticipazioni puntata sabato 20 febbraio | eliminati e una felpa sospesa

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Si è da poco conclusa la registrazione della tredicesimadi20 che noi vedremo domani alle ore 14:10 su Canale 5. Vi scriviamo fin da subito che queste sono ledelladel 202021 di20. Proseguendo la lettura, infatti, scoprirete in anticipo cosa succederà. Indi per cui vi consigliamo di interrompere la lettura qualora non vogliate sapere cosa accadrà agli allievi del talent show. Gli ospiti della prossima messa in onda sono Alberto Urso e la vocal coach degli allievi Emanuela Cortesi: entrambi canteranno i loro rispettivi inediti. Leche vengono riportate su ‘IlVicolodelleNews’ raccontano dell’ennesima discussione tra Arisa e Rudy Zerbi: ancora una volta ad aver acceso gli animi dei due coach è stato ...