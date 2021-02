Turchia | banca centrale lascia tassi invariati

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Laturca ha deciso dire il tasso ufficiale invariato al 17%. “Sebbene gli effetti al ribasso delle restrizioni legate alla pandemia sull’economia siano stati limitati, prevalgono il rallentamento dell’attività nei servizi e le incertezze sulle prospettive di breve periodo di questi settori” – scrive laturca in un comunicato – sottolineando tuttavia che “l’attività economica è su una buona strada”. “L’orientamento restrittivo della politica monetaria sarà mantenuto con decisione – spiega l’istituto nella nota – per un periodo prolungato fino a quando forti indicatori non indicheranno un calo permanente dell’inflazione e della stabilità dei prezzi”. Se necessario – conclude – “verrà attuata una stretta monetaria aggiuntiva“.