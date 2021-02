Stella Rossa-Milan, Falcinelli: “Spero che Ibrahimovic non giochi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attaccante Diego Falcinelli ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com in vista di Stella Rossa-Milan di questa sera a Belgrado Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attaccante Diegoha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com in vista didi questa sera a Belgrado Pianeta

acmilan : Last time we faced ’em in Belgrade...we all remember how that 2006/07 #UCL campaign ended ?? L’ultima volta a Belg… - SkySport : Stella Rossa-Milan, Stankovic: 'Non abbiamo nulla da perdere. Ibra non mi stupisce' - imalessia06 : Ma cos’è lo Stella Rossa Twitter aiutoo - notizie_milan : Stella Rossa-Milan, l’ultima volta fu un trionfo rossonero - _bomba666 : Stella Rossa Twitter di un altro livello comunque, lo posso dire? Stanno ownando i macachi -