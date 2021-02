Sigep Exp, IEG: il dolce è anche “digitale” (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un mercato in continua evoluzione che non si ferma e si ritrova nonostante l’impossibilità dell’incontro dal vivo, in scia alle restrizioni ancora in vigore per contenere la diffusione della pandemia nel nostro Paese. Raccogliendo la sfida di trasformare la crisi in nuove opportunità, anche l’esperienza dell’out of home dolce si fa digitale con un format innovativo e studiato su misura per rispondere in pieno al cambiamento in atto. In attesa dell’edizione fisica – nel gennaio 2022 – di Sigep, manifestazione conosciuta in tutto il mondo dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, IEG – Italian Exhibition Group farà convergere in digitale dal 15 al 17 marzo prossimi le migliaia di imprese dell’out of home dolce, italiane e internazionali grazie ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – Un mercato in continua evoluzione che non si ferma e si ritrova nonostante l’impossibilità dell’incontro dal vivo, in scia alle restrizioni ancora in vigore per contenere la diffusione della pandemia nel nostro Paese. Raccogliendo la sfida di trasformare la crisi in nuove opportunità,l’esperienza dell’out of homesi facon un format innovativo e studiato su misura per rispondere in pieno al cambiamento in atto. In attesa dell’edizione fisica – nel gennaio 2022 – di, manifestazione conosciuta in tutto il mondo dedicata a gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, IEG – Italian Exhibition Group farà convergere indal 15 al 17 marzo prossimi le migliaia di imprese dell’out of home, italiane e internazionali grazie ...

Rimini, dal 15 al 17 marzo il Sigep online: internazionalità per il foodservice dolce Per la community di professionisti e imprese della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè la risposta al cambiamento epocale del fuori casa ...

