Sanremo fa ancora i conti con il Coronavirus: primo positivo, cosa succede adesso? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Alla fine è successo ciò che tutti temevano. Il Coronavirus è arrivato anche a Sanremo, c'è il primo positivo fra gli artisti. Scopriamo cosa succederà e cosa prevede il regolamento della kermesse. Il Coronavirus fa il primo positivo a Sanremo (Fonte Facebook)ancora problemi per il Festival: c'è il primo positivo per il Coronavirus a Sanremo. Si tratta di uno dei big in gara. Dopo tutte le polemiche dei giorni passati, legate alla presenza o meno del pubblico in sala, non c'è pace per Amadeus che si trova ad affrontare l'ennesima situazione di difficoltà. L'artista risultato ...

