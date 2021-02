“Questa terra è la mia terra”, a Santa Maria Capua Vetere al via progetti educativi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRinnovata e potenziata la collaborazione già avviata tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere e la Direzione del Centro Giustizia Minorile per la Campania che, in virtù delle elevate finalità sociali, è stata estesa anche al Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito C8. Il protocollo di intesa stipulato Questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune e firmato dal Sindaco Antonio Mirra, dal Dirigente del Centro Giustizia Minorile Giuseppe Centomani e dal Presidente del Cda del Consorzio dei Servizi Sociali Rosida Baia, si pone in piena continuità rispetto a quello che, stipulato nel 2016, ha consentito di trasformare, nei fatti, l’Angiulli “di ieri” inteso come luogo di punizione per i minori nell’Angiulli “di oggi” quale luogo di cultura, educazione, sport e formazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiRinnovata e potenziata la collaborazione già avviata tra il Comune die la Direzione del Centro Giustizia Minorile per la Campania che, in virtù delle elevate finalità sociali, è stata estesa anche al Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito C8. Il protocollo di intesa stipulatomattina, presso la Sala Giunta del Comune e firmato dal Sindaco Antonio Mirra, dal Dirigente del Centro Giustizia Minorile Giuseppe Centomani e dal Presidente del Cda del Consorzio dei Servizi Sociali Rosida Baia, si pone in piena continuità rispetto a quello che, stipulato nel 2016, ha consentito di trasformare, nei fatti, l’Angiulli “di ieri” inteso come luogo di punizione per i minori nell’Angiulli “di oggi” quale luogo di cultura, educazione, sport e formazione ...

