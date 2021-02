Prato, “sono i neri come te a portare il virus”: 19enne di origini brasiliane insultata da una passeggera e costretta a scendere dal treno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stamani una ragazza di 19 anni, italiana di origini brasiliane, è stata costretta a scendere da un treno regionale per aver starnutito due volte e per il colore della sua pelle. “sono i neri come te a portare il virus“, le ha detto una passeggera che, come lei, alle 7.12 era a bordo del convoglio lungo la tratta Prato-Firenze e che si è immediatamente alzata per cercare il capotreno e chiedergli di farla scendere. A raccontare l’episodio è il padre adottivo della ragazza in una lettera inviata a Ferrovie dello Stato. Secondo il racconto del genitore, a quel punto “un uomo con una divisa blu e un trolley” ha invitato la ragazza a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Stamani una ragazza di 19 anni, italiana di, è statada unregionale per aver starnutito due volte e per il colore della sua pelle. “te ail“, le ha detto unache,lei, alle 7.12 era a bordo del convoglio lungo la tratta-Firenze e che si è immediatamente alzata per cercare il capoe chiedergli di farla. A raccontare l’episodio è il padre adottivo della ragazza in una lettera inviata a Ferrovie dello Stato. Secondo il racconto del genitore, a quel punto “un uomo con una divisa blu e un trolley” ha invitato la ragazza a ...

